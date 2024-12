Nuovo atto vandalico ai danni dell’azienda dell’ex deputato regionale Pippo Gennuso

Nuovamente presa di mira una proprietà dell’azienda agricola dell’ex deputato regionale Pippo Gennuso. Ignoti hanno agito in contrada Belliscala, ricadente nel territorio di Siracusa, in una delle proprietà del parlamentare. Nella strada di accesso all’azienda sono stati apposti cinque “spuntoni” di ferro atti a bucare gli pneumatici delle auto, dei camion e dei mezzi agricoli. Atto delinquenziale che, nei mesi scorsi, era stato messo già a segno. Nella mattinata di oggi l’ex deputato, nell’atto di accompagnare un addetto alla potatura degli alberi ha notato, assieme all’operaio specializzato, gli spuntoni sulla strada poderale in analogia di un altro fatto accaduto con la stessa modalità nei mesi scorsi.

“Mi rattrista constatare il susseguirsi di atti delinquenziali ai danni della mia azienda – commenta Pippo Gennuso – non riesco a spiegarmi perchè ciò stia accadendo. Oggi, ho parlato già con il mio legale di fiducia, presenterò denuncia alle forze di Polizia. Nei primi giorni del mese di gennaio dovrei essere ascoltato sulla sequela di atti delinquenziali che si sono verificati nella mia azienda, un’azienda che ricade per metà nel territorio di Ragusa con particolare riferimento a quello di Ispica e per metà in territorio di Noto. E’ lunga la lista della cronaca che riguarda la mia azienda.

Ignoti hanno tagliato e bruciato alberi, hanno rubato irrigatori, hanno provocato danni che hanno compromesso o addirittura azzerato le produzioni. Sono fortemente amareggiato di quanto sta accadendo ai danni della mia azienda con episodi inspiegabili”. Appena in questi giorni l’ex parlamentare regionale è stato assolto, perchè il fatto non sussiste, in un processo che lo vedeva coinvolto.

