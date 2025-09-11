Nuovi ufficiali al comando dei Carabinieri di Ragusa: arrivano il Capitano Argetta e il Sottotenente Faella

Cambiamenti ai vertici operativi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa: sono già in servizio due nuovi ufficiali che guideranno i Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Vittoria e Modica.

Dal 10 settembre, il Capitano Emanuele Argetta ha assunto il comando del NORM della Compagnia di Vittoria, subentrando al Tenente Fabio Sartuccio, trasferito a Isernia come nuovo Comandante del Nucleo Investigativo. Dal 5 settembre, invece, il Sottotenente Erminio Faella è al comando del NORM della Compagnia di Modica, prendendo il posto del Tenente Giuseppe D’Orsi, che ha assunto la guida del Nucleo Investigativo provinciale di Ragusa.

Il profilo del Capitano Emanuele Argetta

Originario di Gela, 58 anni, il Capitano Argetta vanta una carriera quarantennale nell’Arma. Arruolato poco più che ventenne, ha prestato servizio a Roma, in Calabria e in Sicilia, distinguendosi in incarichi operativi di rilievo. Per oltre vent’anni ha guidato reparti a Piazza Armerina e Gela, maturando una lunga esperienza investigativa. Dal 2021 ha comandato la Sezione Operativa del NORM di Licata dopo aver frequentato il corso ufficiali a Roma.

Il profilo del Sottotenente Erminio Faella

Trentacinque anni, originario di Teano (Caserta), il Sottotenente Faella ha un percorso accademico di alto livello, con laurea in Giurisprudenza e master in Criminologia. Dopo il corso triennale per marescialli a Firenze e un’esperienza operativa a Roma Bravetta, ha completato il corso biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (2023-2025), approdando ora a Modica con un ruolo di comando strategico.

Avvicendamenti anche a Sigonella

Contestualmente, dall’8 settembre, il Capitano Salvatore Sinopoli, già Comandante del Nucleo Investigativo di Ragusa, ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri Polizia Militare presso l’Aeronautica Militare di Catania-Sigonella.

