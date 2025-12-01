Nuovi assunti al Libero Consorzio di Ragusa: specialisti economici, tecnici e digitali

Il Libero Consorzio di Ragusa accoglie oggi i nuovi assunti, giovani professionisti selezionati tramite concorso pubblico, destinati a rafforzare in maniera significativa la struttura interna dell’Ente. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale Capacità per la Coesione (PN CapCoe) 2021-2027, che mira a potenziare le competenze interne e modernizzare la macchina amministrativa provinciale.

La Presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, ha dato il benvenuto ai nuovi collaboratori sottolineando l’importanza strategica del loro contributo. «Sarete il futuro di questo ente provincia, che è sempre stato un fiore all’occhiello anche per efficienza amministrativa. Toccherà a voi mantenere alta questa tradizione di qualità. Benvenuti nel Libero Consorzio», ha dichiarato durante la cerimonia, affiancata dai dirigenti dell’Ente.

I nuovi profili professionali comprendono figure chiave per l’attuazione delle politiche di coesione, tra cui Specialista Economico Statistico, Specialista Tecnico e Specialista Informatico Digitale. Queste competenze rafforzeranno la capacità dell’Ente di affrontare le sfide della nuova programmazione, garantendo servizi sempre più efficienti e moderni per il territorio.

