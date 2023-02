Nuove nomine parrocchiali a Chiaramonte: Don Graziano Martorana rettore del santuario di Gulfi

Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha nominato il sacerdote Graziano Martorana parroco della parrocchia San Nicola in Chiaramonte Gulfi e rettore del santuario Maria Santissima di Gulfi. Succede in entrambi i casi al compianto sacerdote Franco Forti. Don Graziano inizia immediatamente il suo ministero pastorale. Il vescovo ha anche chiamato il sacerdote Giovanni Piccione a cooperare con il nuovo parroco di San Nicola nella veste di vicario parrocchiale.

DON GRAZIANO MARTORANA



Don Graziano Martorana, è originario di Ragusa ed è stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 2002. Ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nelle parrocchie: S. Maria delle Grazie in Comiso, S. Maria delle Stelle in Comiso, S. Maria La Nova in Chiaramonte Gulfi. È stato parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Vittoria e della stessa parrocchia di San Nicola e dello stesso santuario di Gulfi, oltre che assistente della Zona Iblea dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) e membro del Consiglio Presbiterale Diocesano.

DON GIOVANNI PICCIONE



Don Giovanni Piccione, originario di Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 7 ottobre 2012. Dopo avere svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Antonio di Padova in Comiso e Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe, in Giarratana, è attualmente direttore dell’Ufficio per la pastorale del turismo e dello sport, nonché parroco presso la parrocchia Immacolata Concezione della B. M. V., in Roccazzo.