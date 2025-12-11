Nuove assunzioni al Comune di Ragusa: entrano in servizio quattro unità finanziate dal Programma CapCoe

Il Comune di Ragusa accoglie quattro nuove professionalità che entrano ufficialmente in servizio nell’ambito del Programma nazionale CapCoe, dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione degli interventi finanziati dalla politica di Coesione Europea.

Le nuove risorse – due specialisti economico-statistici e due tecnici specialistici – rappresentano una parte delle sei unità previste. Le restanti due posizioni, oggetto di rinuncia da parte dei candidati selezionati, saranno coperte attraverso lo scorrimento della graduatoria o, se necessario, con un nuovo concorso.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora al Personale, Catia Pasta, che sottolinea il risultato ottenuto dall’Ente:

“Abbiamo accolto 4 delle nuove 6 unità di personale assunte al Comune di Ragusa con CapCoe, il Programma nazionale per la gestione di interventi finanziati dalla politica di Coesione Europea. Nonostante le 2 defezioni, Ragusa è stata comunque tra i Comuni più attrattivi di nuove figure specializzate nella gestione di progetti europei e siamo felici di includere nel nostro organico risorse preziose”.

Le assunzioni sono a tempo indeterminato e il loro costo sarà interamente sostenuto dal Programma nazionale fino al 2029. Terminato questo periodo, la copertura passerà al Bilancio dello Stato, garantendo così continuità alle attività e alle competenze acquisite.

L’ingresso di queste nuove figure consentirà al Comune di rafforzare ulteriormente la propria capacità di programmare, monitorare e attuare progetti finanziati con fondi europei

