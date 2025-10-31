Nuova gestione parcheggi blu a Ragusa, al momento però si parcheggia gratis (dal 3 novembre)

Dal 3 novembre, e fino a nuova comunicazione, a Ragusa sarà temporaneamente sospeso il servizio di sosta a pagamento (le cosiddette “strisce blu”). Lo comunica l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri, spiegando che la sospensione è dovuta al subentro della nuova ditta di gestione, la SIS Srl, azienda leader nel settore.

Il periodo di transizione servirà per completare il passaggio del personale, aggiornare la segnaletica e i software di gestione.

Nei prossimi giorni, il Comune presenterà ufficialmente il nuovo servizio con le novità previste dal capitolato, pensate per rendere la sosta a pagamento non solo più efficiente, ma anche più favorevole a residenti ed esercenti del centro storico, mantenendo l’obiettivo principale della rotazione dei parcheggi nelle aree più trafficate.

© Riproduzione riservata