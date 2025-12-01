Nuova funzione YouPol, l’app della Polizia: segnalazioni geolocalizzate per viaggiatori e pendolari

Da oggi i viaggiatori italiani hanno uno strumento in più per tutelare la propria sicurezza. L’applicazione YouPol della Polizia di Stato amplia le sue funzionalità per chi si trova a bordo dei treni o nelle stazioni ferroviarie, consentendo di inviare segnalazioni geolocalizzate su comportamenti sospetti, situazioni di rischio o criticità. La novità permette agli utenti di trasmettere foto, video o brevi messaggi direttamente alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, garantendo una valutazione immediata delle segnalazioni e la possibilità di interventi mirati e tempestivi.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella sicurezza dei trasporti e rafforza il contatto diretto tra cittadini e Polizia di Stato, senza sostituire il numero unico di emergenza 112. Dal dicembre 2024 a oggi, l’app ha registrato quasi cinquantamila richieste di aiuto generiche, circa venticinquemila segnalazioni legate alla droga, oltre tremila denunce per violenza domestica e più di tremila per bullismo. La maggior parte delle segnalazioni proviene dalle città del Nord e del Sud Italia, con una significativa partecipazione degli utenti tra i cinquantuno e i sessanta anni, seguiti dai giovani tra i diciotto e i trent’anni e dai minorenni.

YouPol si conferma accessibile e inclusiva, con un’interfaccia intuitiva e un linguaggio semplice pensato anche per persone non udenti o straniere. Le segnalazioni anonime, che rappresentano in media più di cinquemila al mese, consentono alla Polizia di Stato di rafforzare la prevenzione, il controllo e la repressione di episodi criminosi, consolidando il ruolo attivo dei cittadini nella sicurezza quotidiana. Grazie a questa evoluzione, YouPol diventa un canale diretto, rapido ed efficace che permette agli utenti di partecipare concretamente alla tutela della propria comunità, rendendo la Polizia di Stato più vicina e reattiva in ogni situazione di emergenza o rischio.

