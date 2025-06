Notte di note a Ragusa: musica, chitarre e voci invadono il centro

Dopo l’entusiasmante debutto a Marina di Ragusa, la Festa della Musica 2025 torna a far vibrare la città con il suo secondo grande atto. Oggi, venerdì 27 giugno, sarà Ragusa Superiore a trasformarsi in un grande palcoscenico urbano: da piazza San Giovanni a corso Italia, passando per via Roma, via Coffa e piazza Poste, la musica invaderà ogni angolo del centro.

Il cuore pulsante della serata sarà ancora una volta il progetto simbolo di questa edizione: “100 Chitarre 1000 Voci”, diretto da Luca Sallemi ed Emilio Assenza. Un falò collettivo senza fiamme ma con fuoco dentro, che accenderà l’entusiasmo del pubblico con un repertorio popolare e potente: da Vasco Rossi a Battisti, dagli 883 a Lucio Corsi, fino a pezzi corali da cantare a squarciagola.

Tanti protagonisti

Ma non finisce qui. La line-up è un viaggio musicale attraverso generi ed emozioni: i Rim Shot porteranno eleganza con il loro sound jazz, la Renzo Arbore Tribute Band scatenerà il pubblico con ritmi coinvolgenti, DJ Hummer e Giovanni Massari fonderanno elettronica e sperimentazione in set trascinanti, le band Giama, RockAnimati, Dogstar e Omìssis porteranno sul palco energia rock e pop di alta qualità.

Spazio anche ai più piccoli con il Coro dei Bambini dell’Associazione Armida e il Coro Mariele Ventre, a dimostrazione che questa non è solo una rassegna di concerti, ma una festa per tutta la comunità. “Non è solo musica, è condivisione, è identità che si canta”, dichiarano Marco Guastella e Rocco Boccadifuoco, curatori dell’evento.

Promossa dall’Associazione Sicilia Event con il patrocinio del Comune di Ragusa, la Festa della Musica 2025 si concluderà domenica 13 luglio a Ragusa Ibla. Un evento che non è solo spettacolo, ma anche occasione di incontro, riscoperta del territorio e aggregazione vera. Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su www.festadellamusicaragusa.it e sui social ufficiali.

