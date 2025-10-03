Notte di mobilitazioni a Ragusa: corteo spontaneo in centro e luci per Gaza davanti l’ospedale. Oggi sciopero generale

La serata di ieri ha visto due momenti di partecipazione e solidarietà a Ragusa, legati ai drammi che si vivono nella Striscia di Gaza e alla missione della Flotilla.

Corteo silenzioso in città

In tarda serata un corteo spontaneo, con circa un centinaio di partecipanti, ha attraversato via Roma fino a piazza Poste. Il corteo, pacifico e commosso, ha voluto esprimere vicinanza al popolo palestinese e solidarietà con gli attivisti della Flotilla. Pur in tono silenzioso, il passaggio ha richiamato l’attenzione dei passanti e ha voluto lanciare un segnale di protesta civile, contro la guerra, contro i blocchi navali, contro le restrizioni sulla possibilità di inviare aiuti umanitari.

“Luci per la Palestina” davanti all’ospedale

Contemporaneamente, nel piazzale antistante l’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, si è svolta l’iniziativa “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza” promossa dal collettivo #DigiunoGaza e da reti di sanitari. Candele, torce e cellulari hanno illuminato lo spiazzale davanti l’ospedale del capoluogo per dire “non in nostro nome”. Il flash mob ha previsto la lettura di 100 nomi di medici vittime della guerra, per ricordare gli oltre 1.600 operatori sanitari uccisi nei due anni di conflitto, l’ultimo proprio ieri, come ha ricordato il rappresentante locale di Medu.

All’evento hanno preso parte numerosi medici del territorio ibleo. L’intento è stato quello di denunciare le difficoltà quotidiane in cui operano i sanitari in zona di guerra, ma anche di accendere idealmente una luce in memoria di chi ha perso la vita portando cure in contesti estremi. Iniziativa similare si è svolta dinnanzi l’ospedale di Modica.

In Sicilia l’adesione alla mobilitazione con “luci negli ospedali” è stata particolarmente diffusa: l’ospedale di Ragusa fa parte degli ospedali siciliani che hanno aderito all’iniziativa nazionale di illuminazione simbolica.

Oggi sciopero generale e domani raduno “Ragusa per la Palestina”

Sciopero e presidio a Ragusa

Oggi è previsto lo sciopero generale indetto da sindacati quali la CGIL e l’USB, in concomitanza con le mobilitazioni per la Flotilla e la questione Gaza. A Ragusa già ci si sta radunando in piazza Matteotti dove lavoratrici, lavoratori, studenti, associazioni e cittadini si concentreranno per esprimere il loro dissenso, chiedere il rispetto dei diritti umani e la cessazione degli atti di guerra contro Gaza.

Domani, sabato 4 ottobre: manifestazione “Ragusa per la Palestina”

L’apice delle mobilitazioni locali è atteso domani pomeriggio: alle ore 16:30 prenderà il via da Palazama (Via Zama) la manifestazione “Ragusa per la Palestina”, promossa dall’Assemblea No Guerre con il coinvolgimento di varie realtà associative.

Il percorso sarà: Palazama → Via Carducci → Viale del Fante → Piazza Libertà → Via Roma → Piazza San Giovanni. L’obiettivo è collegare la mobilitazione locale all’onda nazionale e internazionale, chiedendo:

rispetto del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese

interruzione delle relazioni economiche, commerciali e di armi con Israele

sostegno alla Flotilla e al diritto di consegnare aiuti umanitari

presa di posizione netta da parte delle istituzioni italiane

La foto che accompagna questo articolo è di Salvo Alfieri

