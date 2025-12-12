L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Nominato nuovo prefetto di Ragusa, è Tania Giallongo. E’ stata commissario Comune di Scicli. Ranieri trasferito a Frosinone
12 Dic 2025 06:08
Il Consiglio dei ministri dell’11 dicembre ha approvato un ampio movimento di prefetti che coinvolge anche la provincia di Ragusa. Tania Giallongo è stata nominata nuova prefetta di Ragusa, subentrando a Giuseppe Ranieri, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Frosinone.
Chi è Tania Giallongo, il nuovo prefetto di Ragusa
La nuova prefetta, di origine ragusana, vanta un percorso istituzionale di grande rilievo. È stata in passato commissario straordinario del Comune di Scicli, durante la gestione commissariale seguita allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, esperienza che l’ha resa una figura conosciuta e apprezzata nel territorio ibleo per competenza, equilibrio e senso delle istituzioni.
Giallongo è inoltre già stata impegnata in altre attività connesse alla provincia: in passato è stata anche componente della Film Commission della Provincia di Ragusa, contribuendo alla valorizzazione culturale e audiovisiva del territorio.
La sua nomina rappresenta dunque un ritorno significativo in un’area che conosce profondamente.
Ranieri lascia Ragusa e va a Frosinone
Il prefetto uscente, Giuseppe Ranieri, dopo l’esperienza a Ragusa viene trasferito a Frosinone, nell’ambito dello stesso movimento di nomine. Ranieri era arrivato in provincia in un momento particolarmente delicato sul fronte dell’ordine pubblico e dell’immigrazione, e lascia ora l’incarico per assumere una nuova responsabilità istituzionale nel Lazio.
Il contesto nazionale delle nomine
Il movimento di prefetti annunciato dal Governo interessa numerose province italiane: tra le principali variazioni, Paola Dessì passa da Taranto a Cagliari, Ernesto Liguori va a Taranto, Luigi Carnevale a Pescara, mentre a Brindisi è stato nominato Guido Aprea.
Per la Sicilia, oltre alla nomina di Tania Giallongo a Ragusa, è di particolare rilievo quella di Ignazio Portelli a prefetto di Enna. Portelli, fino a oggi Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, è originario di Scicli, aggiungendo un ulteriore elemento di legame tra le nuove nomine e il territorio ibleo.
Tutti gli spostamenti decisi dal Governo
Il Governo ha approvato una lunga serie di movimenti e nomine che riguardano prefetti e dirigenti del Ministero dell’Interno. Ecco l’elenco completo:
- Carmen Perrotta: da Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale → nuova Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Claudio Palomba: scambio di incarico → nuovo Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale
- Carolina Bellantoni: da Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per l’amministrazione generale → nuovo Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per le autonomie
- Caterina Amato: percorso inverso → nuovo Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per l’amministrazione generale
- Giuseppe Castaldo: da prefetto di Cagliari → Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati mafiosi e violenti
- Paola Dessì: da Taranto → nuova prefetta di Cagliari
- Ernesto Liguori: da Frosinone → nuovo prefetto di Taranto
- Giuseppe Ranieri: da Ragusa → nuovo prefetto di Frosinone
- Tania Giallongo: nominata prefetta → nuova prefetta di Ragusa
- Luigi Carnevale: da Brindisi → nuovo prefetto di Pescara
- Guido Aprea: da Massa Carrara → nuovo prefetto di Brindisi
- Gaetano Cupello: da Chieti → nuovo prefetto di Massa Carrara
- Silvana D’Agostino: da Barletta-Andria-Trani → nuova prefetta di Chieti
- Flavia Anania: nominata prefetta → nuova prefetta di Barletta-Andria-Trani
- Cristina Favilli: da Matera → nuova prefetta di Lucca
- Maria Carolina Ippolito: da Enna → nuova prefetta di Matera
- Ignazio Portelli: da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana → nuovo prefetto di Enna
- Stefano Gambacurta: nominato → nuovo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
- Vito Cusumano: nominato → nuovo prefetto dell’Aquila
Un nuovo corso per la Prefettura di Ragusa
Con l’arrivo di Giallongo, la Prefettura di Ragusa si prepara a inaugurare una nuova fase. L’esperienza maturata sul territorio e nei ruoli ricoperti a livello nazionale rappresenta un punto di forza in vista delle sfide che attendono la provincia: dalla sicurezza all’immigrazione, dalla gestione dell’emergenza climatica ai rapporti istituzionali con i Comuni, fino alla promozione culturale e allo sviluppo locale.
© Riproduzione riservata