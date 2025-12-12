Nominato nuovo prefetto di Ragusa, è Tania Giallongo. E’ stata commissario Comune di Scicli. Ranieri trasferito a Frosinone

Il Consiglio dei ministri dell’11 dicembre ha approvato un ampio movimento di prefetti che coinvolge anche la provincia di Ragusa. Tania Giallongo è stata nominata nuova prefetta di Ragusa, subentrando a Giuseppe Ranieri, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Frosinone.

Chi è Tania Giallongo, il nuovo prefetto di Ragusa

La nuova prefetta, di origine ragusana, vanta un percorso istituzionale di grande rilievo. È stata in passato commissario straordinario del Comune di Scicli, durante la gestione commissariale seguita allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, esperienza che l’ha resa una figura conosciuta e apprezzata nel territorio ibleo per competenza, equilibrio e senso delle istituzioni.

Giallongo è inoltre già stata impegnata in altre attività connesse alla provincia: in passato è stata anche componente della Film Commission della Provincia di Ragusa, contribuendo alla valorizzazione culturale e audiovisiva del territorio.

La sua nomina rappresenta dunque un ritorno significativo in un’area che conosce profondamente.

Ranieri lascia Ragusa e va a Frosinone

Il prefetto uscente, Giuseppe Ranieri, dopo l’esperienza a Ragusa viene trasferito a Frosinone, nell’ambito dello stesso movimento di nomine. Ranieri era arrivato in provincia in un momento particolarmente delicato sul fronte dell’ordine pubblico e dell’immigrazione, e lascia ora l’incarico per assumere una nuova responsabilità istituzionale nel Lazio.

Il contesto nazionale delle nomine

Il movimento di prefetti annunciato dal Governo interessa numerose province italiane: tra le principali variazioni, Paola Dessì passa da Taranto a Cagliari, Ernesto Liguori va a Taranto, Luigi Carnevale a Pescara, mentre a Brindisi è stato nominato Guido Aprea.

Per la Sicilia, oltre alla nomina di Tania Giallongo a Ragusa, è di particolare rilievo quella di Ignazio Portelli a prefetto di Enna. Portelli, fino a oggi Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, è originario di Scicli, aggiungendo un ulteriore elemento di legame tra le nuove nomine e il territorio ibleo.

Tutti gli spostamenti decisi dal Governo

Il Governo ha approvato una lunga serie di movimenti e nomine che riguardano prefetti e dirigenti del Ministero dell’Interno. Ecco l’elenco completo:

Carmen Perrotta : da Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale → nuova Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

: da Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale → nuova Claudio Palomba : scambio di incarico → nuovo Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale

: scambio di incarico → nuovo Carolina Bellantoni : da Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per l’amministrazione generale → nuovo Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per le autonomie

: da Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per l’amministrazione generale → nuovo Caterina Amato : percorso inverso → nuovo Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale per l’amministrazione generale

: percorso inverso → nuovo Giuseppe Castaldo : da prefetto di Cagliari → Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati mafiosi e violenti

: da prefetto di Cagliari → Paola Dessì : da Taranto → nuova prefetta di Cagliari

: da Taranto → nuova Ernesto Liguori : da Frosinone → nuovo prefetto di Taranto

: da Frosinone → nuovo Giuseppe Ranieri : da Ragusa → nuovo prefetto di Frosinone

: da Ragusa → nuovo Tania Giallongo : nominata prefetta → nuova prefetta di Ragusa

: nominata prefetta → nuova Luigi Carnevale : da Brindisi → nuovo prefetto di Pescara

: da Brindisi → nuovo Guido Aprea : da Massa Carrara → nuovo prefetto di Brindisi

: da Massa Carrara → nuovo Gaetano Cupello : da Chieti → nuovo prefetto di Massa Carrara

: da Chieti → nuovo Silvana D’Agostino : da Barletta-Andria-Trani → nuova prefetta di Chieti

: da Barletta-Andria-Trani → nuova Flavia Anania : nominata prefetta → nuova prefetta di Barletta-Andria-Trani

: nominata prefetta → nuova Cristina Favilli : da Matera → nuova prefetta di Lucca

: da Matera → nuova Maria Carolina Ippolito : da Enna → nuova prefetta di Matera

: da Enna → nuova Ignazio Portelli : da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana → nuovo prefetto di Enna

: da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana → nuovo Stefano Gambacurta : nominato → nuovo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

: nominato → nuovo Vito Cusumano: nominato → nuovo prefetto dell’Aquila

Un nuovo corso per la Prefettura di Ragusa

Con l’arrivo di Giallongo, la Prefettura di Ragusa si prepara a inaugurare una nuova fase. L’esperienza maturata sul territorio e nei ruoli ricoperti a livello nazionale rappresenta un punto di forza in vista delle sfide che attendono la provincia: dalla sicurezza all’immigrazione, dalla gestione dell’emergenza climatica ai rapporti istituzionali con i Comuni, fino alla promozione culturale e allo sviluppo locale.

© Riproduzione riservata