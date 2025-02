Nessuna autopsia sul corpo di Maria Melilli. L’anziana è morta due anni fa per cause naturali

Il corpo di Maria Melilli, la donna di 96 anni trovata morta ieri nell’abitazione dove viveva insieme al figlio in via Righi, è stato affidato a un’agenzia di pompe funebri. Non sarà effettuata l’autopsia. Il medico legale che ha effettuato ieri l’ispezione cadaverica nella casa dove la donna si trovava non ha trovato tracce di violenza. La donna sarebbe morta per cause naturali e quindi non sarà necessario l’esame autoptico. Il figlio, indagato a piede libero per occultamento di cadavere e truffa aggravata, dovrebbe occuparsi del funerale e della morte dell’anziana madre, con cui ha convissuto per tutta la sua vita e della quale non ha denunciato la morte. Avrebbe tenuto il cadavere in casa per quasi due anni. Egli stesso infatti ha risposto alle domande degli inquirenti asserendo che l’anziana madre sarebbe morta nel marzo 2023: ipotesi questa compatibile con l’esame del medico legale. Il cadavere era infatti completamente mummificato.

L’uomo è stato sentito ieri dagli inquirenti, poi ha lasciato il commissariato. Non si sa dove si trovi in questo momento. La casa non è stata posta sotto sequestro e l’accesso è libero.

La scoperta del corpo della madre è avvenuta ieri su sua segnalazione. Egli avrebbe gridato asserendo di aver sentito dei rumori a casa, segnalando la possibile presenza di un ladro. Ha chiesto ai vicini di chiamare la Polizia. Qualcuno è entrato nella casa per visionare, senza però entrare nella stanza chiusa dove il corpo dell’anziana donna si trovava forse da 22 o 23 mesi. Quando gli agenti sono arrivati sono entrati nelle stanze e hanno fatto la macabra scoperta. L’uo0mo ha ammesso e ha raccontato che la madre era morta quasi due anni prima. Ai vicini di casa però aveva sempre raccontato che la madre si trovava in una Rsa o qualche volta in ospedale.

Le indagini proseguono coordinate dal sostituto procuratore Gaetano Scollo.

© Riproduzione riservata