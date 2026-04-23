Auto capottata tra Vittoria e Scoglitti: l’incidente nella zona di Borgo Europa

Un’auto capottata nel mezzo della sede stradale. I feriti – per fortuna lievi – che escono dall’auto non senza difficoltà.

Avrebbe potuto avere più gravi conseguenze l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, all’altezza di Borgo Europa, un piccolo villaggio che pullula di residenze estive, ma dove risiedono anche molti vittoriesi che hanno scelto di vivere in un’abitazione immersa tra gli alberi, lontana dal caos urbano.

L’autista della vettura ha perso il controllo della sua auto finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è stato abbattuto. Poi si è capottata. Tra le cause dell’incidente potrebbe esserci l’alta velocità e l’asfalto bagnato a causa della pioggia. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani. I feriti sono stati caricati in ambulanza e trasportati in ospedale a Vittoria dove sono stati medicati.

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