Neonata morta a Vittoria, giovedì 5 febbraio sarà eseguita l’autopsia. Il cordoglio della città

Sarà eseguita giovedì pomeriggio l’autopsia sul corpicino della neonata vittoriese morta tre giorni fa a Vittoria. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’accertamento tecnico per stabilire con esattezza le cause della morte della piccola e ha incaricato il medico legale Maria Francesca Berlich. L’esame autoptico inizierà alle ore 17. Al momento, l’unica certezza è che la morte sembra dovuta a cause naturali, probabilmente a soffocamento per un rigurgito del latte, come emergerebbe dalla relazione del medico legale Giulia Casamichela che ha accertato la morte della piccola e che ha effettuato la prima ispezione cadaverica.

La notizia della morte della piccola ha suscitato grande eco a Vittoria ed ha alimentato una ridda di voci infondate circa le probabili cause del decesso. Su questo solo l’esame autoptico potrà dare delle certezze. Sul corpicino della piccola non sono state rilevate tracce di violenza, nè degli elementi di altro tipo sarebbero emersi dagli accertamenti della Polizia scientifica nell’abitazione della famiglia.

