Neonata di 26 giorni morta a Vittoria: il magistrato ha disposto l’autopsia

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bimba morta questa mattina a Vittoria. La piccola, una neonata di appena 26 giorni, sarebbe morta tra le braccia della madre in circostanze ancora da chiarire.

I primi accertamenti non hanno rilevato nessuna anomalia e nessun segno di violenza e il medico legale che ne ha constatato il decesso ha certificato la morte per cause naturali.

Ma – viste le circostanze dell’accaduto – il sostituto procuratore di turno Gaetano Scollo ha deciso di disporre l’esame autoptico. Il corpicino della bimba è stato prelevato dalla sua abitazione nel centro storico di Vittoria e trasferito presso l’obitorio. Ora il magistrato dovrà predisporre la nomina di un medico legale incaricato dell’autopsia.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Vittoria. La Polizia scientifica ha eseguito i rilievi alla ricerca di eventuali tracce che potrebbero far propendere per una lettura diversa dell’accaduto. Nell’appartamento però non sono state trovate tracce di colluttazioni o episodi violenti e il corpicino della bimba non aveva alcun segno esterno di violenza.

Della vocenda si occuperanno sia la procura del Tribunale di Ragusa, sia la Procura del Tribunale dei Minorenni di Catania.

