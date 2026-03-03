Nel cuore della notte 103 migranti salvati e portati a Pozzallo: tra loro 28 minori e due donne

E’stata una notte di attesa e allerta; il mare tranquillo ha favorito le partenze dei migranti verso l’Europa, partenze che da qualche giorno continuano dalle coste libiche. Stanotte la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 302 ha raggiunto e messo in salvo 103 migranti che viaggiavano a bordo di un barcone in dallo scafo in legno, a circa 100 miglia da Pozzallo. Ventotto minori tra le 103 persone salvate e la presenza di due donne. Un trasbordo non semplice da effettuare nel cuore della notte. Mentre la motovedetta stava per fare rotta a Pozzallo, un’altra segnalazione per un ulteriore barchino in difficoltà; prima la deviazione e poi il via libera, un altro mezzo si è messo alla ricerca mentre la Cp 302 è stata autorizzata a rientrare. Dispositivo di accoglienza schierato, dal doppio controllo medico Usmaf e Asp (con i team dei medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta), non sarebbe emersa alcuna problematica grave; Molti i casi di scabbia ma nessuno ha avuto bisogno di cure o approfondimenti medici in ospedale. Tutti sono stati trasferiti e assistiti all’hot spot di Pozzallo. Le nazionalità dichiarate sono Bangladesh, Pakistan, Egitto, Siria e le due donne sono di origine marocchina.

