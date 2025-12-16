“Nel blu” trionfa al Premio Ubu 2025 e approda a Ragusa: Modugno rivive al Teatro Donnafugata

Dopo il prestigioso riconoscimento al Premio Ubu 2025 come miglior progetto sonoro, “Nel blu” di Mario Perrotta arriva a Ragusa per l’ultimo e più intenso appuntamento della quarta edizione del festival “Ragusa dietro il sipario – Le parole fragili del nostro tempo”, rassegna riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Sabato 20 dicembre alle ore 20.30 e domenica 21 dicembre alle ore 18.30, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla accoglierà uno spettacolo che è insieme racconto biografico, viaggio emotivo e atto poetico dedicato a Domenico Modugno, l’uomo che con una canzone ha insegnato all’Italia – e al mondo – a volare.

Sul palco, Mario Perrotta, attore, autore e regista pluripremiato, dà corpo e voce alla parabola umana e artistica di Modugno, attraversandone i sogni, le fragilità, la fame di felicità e quella ostinata fiducia nell’arte come gesto di libertà. Il recente Premio Ubu, assegnato a Perrotta insieme a Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marches, valorizza l’eccellenza del lavoro sonoro, in cui le musiche di Modugno, rielaborate e reinventate, diventano drammaturgia viva, capace di unire malinconia e speranza, Sud e mondo.

«C’è stato un momento in cui il nostro Paese è apparso felice – si legge nelle note di regia – e se c’è un uomo che incarna quel tempo è Domenico Modugno. Con una sola canzone rese l’Occidente felice di esistere. E pur sapendo di lavorare sull’effimero, continuò a crederci: “Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste”».

Prodotto da Permar Compagnia Mario Perrotta e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, “Nel blu” si inserisce pienamente nel tema portante di questa edizione del festival, dedicata alla speranza come parola guida e come atto di coraggio quotidiano.

«Avere sul nostro palco artisti premiati con il Premio Ubu 2025 è un grande orgoglio – dichiarano le direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro –. Chiudiamo questa edizione omaggiando Modugno, un artista che ha fatto della libertà un canto. La sua musica ci ricorda che la speranza non è un rifugio, ma un volo leggero capace di attraversare anche le giornate più grigie».

La messinscena sarà accompagnata da un aperitivo offerto nel foyer del teatro. La stagione del Teatro Donnafugata proseguirà con nuovi appuntamenti di rilievo nazionale.

