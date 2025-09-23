Nefrologia e Dialisi: l’ospedale di Modica si distingue nel panorama nazionale

L’ospedale di Modica si è distinto in Italia per l’alto volume di casistica espletata nell’ambito delle tecniche mininvasive di endoFAV.

Le tecniche mininvasive di endoFAV sono procedute endovascolari che creano una fistola artero-venosa (FAV) per la dialisi attraverso l’uso di cateteri e radiofrequenza, senza ricorrere a chirurgia aperta. Utilizzando un apposito dispositivo, si realizza un collegamento percutaneo tra arteria e vena, offrendo vantaggi come minor dolore, cicatrici ridotte e tempi di recupero più brevi, e rappresentando un’alternativa per pazienti non idonei alla chirurgia tradizionale.

Ad illustrare i risultati del lavoro che pone in evidenza il nosocomio di Modica è stato il dottor Walter Morale (direttore Nefrologia e Dialisi dell’Asp di Ragusa) ospite della trasmissione “Curarsi in Sicilia”, il progetto di comunicazione ideato da Insanitas.it in sinergia con il DASOE dell’Assessorato Regionale della Salute per contrastare la migrazione sanitaria verso altre regioni.

Questo approccio permette una maggiore compliance e tollerabilità da parte del paziente e coincide con minori complicanze chirurgiche e meno rischi di sviluppare complicanze stenotiche a medio e lungo termine. I pazienti sottoposti a endoFAV hanno un minore impatto sull’indice di ospedalizzazione, a cui è necessario ricorrere per le procedure correttive utili a mantenere funzionale la FAV, da cui dipende la qualità della vita e la sopravvivenza stessa del paziente in dialisi.

Walter Morale, ha illustrato personalmente gli ottimi risultati raggiunti all’Asp di Ragusa nella Nefrologia Interventistica, in particolare per la Chirurgia Vascolare, grazie all’expertise maturata nel settore.

La Nefrologia di Modica, risulta al secondo posto in Italia per volume di casi trattati con tecniche mininvasive, con una notevole crescita della mobilità attiva (quasi il 40%) con pazienti provenienti da altre regioni, e il riconoscimento della struttura come meta formativa per colleghi medici grazie alla collaborazione interdisciplinare con Radiologia e Chirurgia Vascolare.

I successi sono frutto della sinergia con le unità di Radiologia (dott. Andrea Boncoraglio) e Chirurgia Vascolare (dott. Andrea Li Destri), oltre che con l’ Ospedale Cannizzaro di Catania. Il dott. Morale coordina un team che include infermieri, operatori socio-assistenziali e socio-sanitari ed evidenzia come questi traguardi sono il risultato di un grande lavoro di gruppo.

