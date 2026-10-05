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Necrologi: é venuta a mancare la prof.ssa Giovanna Scalone

Necrologi: é venuta a mancare la prof.ssa Giovanna Scalone

05 Ott 2026 15:57
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Oggi, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la professoressa Giovanna Scalone, di 74 anni.

Ne danno il triste annuncio la cugina Salvina, Piero con Loredana, Marco con Mascia e tutti gli amici.

Il corteo funebre muoverà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 15:15, dall’abitazione dell’estinta, in Vico Vincenzo Dierna 3, a Ragusa.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa di Santa Maria delle Scale.

Si ringraziano quanti, con affetto e partecipazione, assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 5 ottobre 2026.

© Riproduzione riservata

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