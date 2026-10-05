Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: é venuta a mancare la prof.ssa Giovanna Scalone
05 Ott 2026 15:57
Oggi, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la professoressa Giovanna Scalone, di 74 anni.
Ne danno il triste annuncio la cugina Salvina, Piero con Loredana, Marco con Mascia e tutti gli amici.
Il corteo funebre muoverà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 15:15, dall’abitazione dell’estinta, in Vico Vincenzo Dierna 3, a Ragusa.
I funerali saranno celebrati nella Chiesa di Santa Maria delle Scale.
Si ringraziano quanti, con affetto e partecipazione, assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 5 ottobre 2026.
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