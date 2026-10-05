Necrologi: E’ deceduta Salvatrice Pellegrini

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eri, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Salvatrice Pellegrino, di 80 anni.

Ne danno il triste annuncio i nipoti Lucia con Massimo e Andrea con Paola, i pronipoti Lara e Luca, la cugina Paola, i parenti e tutti gli amici.

Il corteo funebre muoverà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 15:30, dalla casa dell’estinta in via Monte Santo 16, a Ragusa.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo.

Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 5 ottobre 2026.

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