Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduta Salvatrice Pellegrini
05 Ott 2026 17:55
eri, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Salvatrice Pellegrino, di 80 anni.
Ne danno il triste annuncio i nipoti Lucia con Massimo e Andrea con Paola, i pronipoti Lara e Luca, la cugina Paola, i parenti e tutti gli amici.
Il corteo funebre muoverà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 15:30, dalla casa dell’estinta in via Monte Santo 16, a Ragusa.
I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo.
Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 5 ottobre 2026.
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