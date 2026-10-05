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Necrologi: E’ deceduta la signora Rosa Minardi, vedova Spatuzza,

Necrologi: E’ deceduta la signora Rosa Minardi, vedova Spatuzza,

05 Ott 2026 10:48
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Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora Rosa Minardi, vedova Spatuzza, di 93 anni.

Ne danno il triste annuncio la figlia Donatella, il genero Salvatore, i nipoti Cristian, Gaetano e Alessandro, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà domani, 6 ottobre, alle ore 10:00, dalla casa dell’estinta, in via degli Abeti 18.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa del Sacro Cuore (ex Gesuiti).

La famiglia ringrazia quanti, con affetto e partecipazione, prenderanno parte al rito funebre.

Le offerte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 5 ottobre 2026.

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