Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduta la signora Rosa Minardi, vedova Spatuzza,
05 Ott 2026 10:48
Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora Rosa Minardi, vedova Spatuzza, di 93 anni.
Ne danno il triste annuncio la figlia Donatella, il genero Salvatore, i nipoti Cristian, Gaetano e Alessandro, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
Il corteo funebre muoverà domani, 6 ottobre, alle ore 10:00, dalla casa dell’estinta, in via degli Abeti 18.
I funerali saranno celebrati nella Chiesa del Sacro Cuore (ex Gesuiti).
La famiglia ringrazia quanti, con affetto e partecipazione, prenderanno parte al rito funebre.
Le offerte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 5 ottobre 2026.
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