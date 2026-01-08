Nave straniera fermata nel porto di Pozzallo: 31 irregolarità, sanzioni per oltre 13 mila euro

Gravi carenze in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e condizioni di lavoro a bordo. È quanto emerso da una lunga e approfondita ispezione condotta dal Nucleo Port State Control (PSC) della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo, che nella giornata di mercoledì 7 gennaio ha disposto il fermo di una nave bulk carrier battente bandiera straniera.

Nel corso dei controlli, gli ispettori hanno riscontrato 31 non conformità alla normativa vigente, di cui 11 ritenute particolarmente gravi, tali da giustificare il provvedimento di detenzione dell’unità, che resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalle convenzioni internazionali.

Le criticità rilevate hanno interessato diversi ambiti sensibili: dalla gestione della sicurezza di bordo, alla tutela dei luoghi di lavoro, fino al mancato rispetto delle normative ambientali, aspetti centrali per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ecosistema marino.

Oltre al fermo della nave, la Capitaneria di porto ha elevato due sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 13.300 euro, nei confronti del comandante e della società di gestione dell’unità. Le violazioni contestate riguardano in particolare irregolarità nella gestione dei rifiuti di bordo e il mancato monitoraggio di materiali pericolosi, in violazione delle disposizioni vigenti.

L’attività ispettiva rientra nel quadro dei controlli regolarmente effettuati dal Nucleo PSC di Pozzallo in attuazione delle normative nazionali e internazionali sulla sicurezza della navigazione e sulla tutela dell’ambiente marino, secondo quanto previsto dall’accordo Paris MoU. Particolare attenzione viene riservata anche al rispetto della Convenzione MARPOL, incluse le più recenti prescrizioni dell’Annesso VI, finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dai carburanti navali.

I numeri confermano un’attività di vigilanza costante: nel corso del 2025, nel porto di Pozzallo sono state effettuate 15 ispezioni PSC, che hanno portato alla detenzione di 4 navi.

© Riproduzione riservata