Nave mercantile in avaria a Pozzallo: Guardia Costiera interviene senza rischi ambientali

Una nave mercantile di circa 120 metri con 15 persone a bordo ha subito un’avaria al motore a circa 7 miglia nautiche a sud del porto di Pozzallo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio. L’unità, diretta verso il Portogallo con carico non pericoloso, è stata immediatamente individuata e monitorata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pozzallo.

Il coordinamento con la Direzione Marittima di Catania ha permesso di attivare prontamente tutte le procedure di sicurezza. La nave è stata sorvegliata per tutta la notte, con controlli continui sulle condizioni meteomarine e sull’evoluzione della situazione, garantendo la sicurezza della navigazione e prevenendo qualsiasi rischio per l’ambiente marino.

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione della costa e delle eventuali aree sensibili presenti nelle vicinanze. Grazie al monitoraggio costante, è stato escluso ogni pericolo di deriva o di sversamenti in mare.

Al mattino, la nave ha richiesto l’intervento di rimorchiatori per completare il trasferimento in sicurezza verso il porto di destinazione. Le operazioni di rimorchio si sono svolte sotto la supervisione della Guardia Costiera, con un’unità navale presente durante il rendez-vous, assicurando che tutte le manovre fossero effettuate in piena sicurezza.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’ambiente né interferenze con il traffico marittimo, confermando l’importanza della sorveglianza e della prevenzione quotidiana svolta dall’Autorità Marittima.

