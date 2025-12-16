Natale tra musica e memoria: al Teatro Garibaldi di Modica “La Cantata dei Pastori – E scinniu la notti”

I canti popolari del Natale siciliano diventano preghiera, racconto e rito collettivo al Teatro Garibaldi di Modica, che domenica 21 dicembre alle ore 18.30 apre le sue porte a uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi delle festività: “La Cantata dei Pastori – E scinniu la notti. Nuvene di Sicilia”.

Sul palco, I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta, interpreti di grande sensibilità artistica e profondi conoscitori della tradizione isolana, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e spirituale che affonda le radici nel cuore più autentico del Natale siciliano.

La Nuvena: nove giorni di attesa, canto e fede

Lo spettacolo prende forma attraverso i nove giorni della Nuvena, antica pratica devozionale che racconta il cammino di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Un percorso fatto di attesa, silenzio e fiducia, scandito da canti e musiche che conducono lo spettatore fino alla notte della nascita di Gesù.

In quella notte, sono i pastori i primi testimoni del mistero: figure umili e vigili, chiamate ad accogliere e lodare il Santo Bambino. I brani, tratti dalla tradizione popolare e dal repertorio classico, si intrecciano in un dialogo profondo tra devozione e arte, arricchito da nuovi arrangiamenti capaci di restituire il calore delle radici e la vitalità di una tradizione che continua a rinnovarsi.

Il Teatro come luogo di rito e comunità

Il Teatro Garibaldi si trasformerà in uno spazio di memoria condivisa, dove la musica si fa preghiera e la scena assume i contorni di un rito collettivo. Come in un presepe vivente, il pubblico sarà immerso in una notte d’inverno illuminata da una stella antica, ascoltando il racconto più potente della storia: la nascita del Messia, simbolo di una luce che si rinnova e riscalda i cuori.

«La tradizione della Nuvena appartiene alla nostra terra e alla nostra memoria – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata – portarla sul palcoscenico significa celebrare il Natale nella sua dimensione più umana e comunitaria. La musica diventa così invito a riscoprire il significato più vero del Natale».

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo rientra nella stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, sostenuta da Regione Siciliana, Comune di Modica, Assemblea Regionale Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Banca Agricola Popolare di Sicilia.

I biglietti sono disponibili: al botteghino del teatro, online su ciaotickets.com. Per informazioni: www.fondazioneteatrogaribaldi.it Tel. 0932/946991. Pagine social ufficiali della Fondazione.

© Riproduzione riservata