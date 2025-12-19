È attivo dal 15 dicembre il Centro di Pronta Accoglienza per le dipendenze patologiche, realizzato dall’ASP di Ragusa presso il padiglione 7 dell’ospedale “Busacca” di Scicli, in attuazione della Legge regionale n. 26 del 2024. La nuova struttura rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura e al recupero […]
Natale sotto controllo: sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri nel Ragusano
19 Dic 2025 09:06
Natale sotto la lente della Guardia di Finanza nel Ragusano. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato i controlli sul territorio, portando al sequestro di 13.364 prodotti non conformi e alla segnalazione amministrativa di quattro titolari di attività commerciali.
L’operazione, mirata alla tutela della salute dei cittadini, ha interessato diversi comuni della provincia, tra cui Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli, e ha riguardato principalmente articoli a tema natalizio, come oggetti ornamentali e giocattoli, già esposti sugli scaffali e pronti per la vendita.
I prodotti sequestrati sono risultati privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, tra cui le precauzioni d’uso, l’indicazione dei materiali impiegati e la descrizione in lingua italiana. Carenze gravi, che impediscono di verificare la possibile presenza di sostanze nocive o allergeni, con potenziali rischi soprattutto per i più piccoli.
Per le violazioni accertate, i responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio, competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 25.823 euro.
