Natale solidale a Catania: regali EMERGENCY per sostenere chi soffre

Un piccolo gesto può fare la differenza. In occasione delle festività natalizie, EMERGENCY invita i cittadini di Catania e della Sicilia a sostenere i propri progetti di solidarietà acquistando idee regalo solidali. Dal 22 novembre al 24 dicembre, in Via Vittorio Emanuele II 336, sarà aperto lo Spazio Natale EMERGENCY, con orario dalle 10:00 alle 20:00, mentre il 24 dicembre chiuderà alle 18:30.

Regali che cambiano il mondo

Sugli scaffali dello Spazio Natale e online è possibile trovare una vasta gamma di prodotti artigianali e solidali: gioielli in ceramica iraniani, decorazioni natalizie dall’Indonesia, prodotti per la cura di sé e alimenti artigianali dall’Italia e dal mondo.

Non mancano i prodotti Made in Carcere, come braccialetti, astucci e tazze, realizzati da donne detenute, e le agende Moleskine 2026 corredate da stickers con il logo EMERGENCY. Completano l’offerta i calendari 2026 con collage artistici dedicati al tema della pace, realizzati da Costanza Ciattini.

Dona salute e sostegno a chi soffre

Acquistando i regali solidali, è possibile contribuire ai progetti di EMERGENCY in 9 Paesi del mondo e in Italia: Cliniche in Striscia di Gaza, Centro di maternità di Anabah in Afghanistan, Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe in Uganda, Assistenza a persone fragili in Italia, Acquisto di carburante per la Life Support, la nave di ricerca e soccorso.

Le donazioni online permettono inoltre di inviare un biglietto virtuale d’auguri a nome dei propri cari.

Solidarietà a tavola e dolci natalizi

La campagna di Natale di EMERGENCY include anche prodotti gastronomici solidali: Cioccolata artigianale di Modica, Ceste salate con prodotti equosolidali di AltroMercato, Snack di Cotti in Fragranza e dolci di Banda Biscotti, Panettone “Fatto per bene”, realizzato con la storica pasticceria Vergani, accompagnato da shopper in cotone decorate da Dario Sansone. Tutti i prodotti sostengono progetti di inclusione sociale e iniziative umanitarie in Italia e nel mondo, contribuendo a costruire un Natale di solidarietà e speranza.

Spazio Natale EMERGENCY Catania sarà aperto dal 22 novembre – 24 dicembre, tutti i giorni 10:00 – 20:00 (24 dicembre fino alle 18:30).

