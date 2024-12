Natale in casa Cupiello, gli Amici del Teatro ai Salesiani di Ragusa

La rappresentazione di Natale in casa Cupiello da parte degli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi si presenta come un appuntamento imperdibile per questo Natale 2024 a Ragusa. La celebre opera di Eduardo De Filippo, con la sua miscela di comicità, dramma e introspezione umana, continua a toccare corde universali, nonostante la sua prima messa in scena risalga a quasi un secolo fa.

Il fascino di un capolavoro eterno

La commedia ruota attorno alla figura di Luca Cupiello, un uomo semplice e idealista, appassionato del presepe che costruisce con dedizione, ma osteggiato dalla sua stessa famiglia. La sua ingenuità e il suo amore per la tradizione si scontrano con l’indifferenza del figlio Nanninu e le difficoltà economiche, dipingendo un quadro familiare autentico e commovente, intriso di umorismo e amarezza. Questa rappresentazione degli Amici del Teatro si distingue per la fedeltà allo spirito originale dell’opera, pur introducendo alcune variazioni nei personaggi, specialmente nel ruolo del figlio, per attualizzarne l’impatto.

Una lunga storia di successi

Gli Amici del Teatro hanno costruito una tradizione intorno a questo capolavoro, rappresentandolo con continuità dal 1976 e portandolo su palcoscenici internazionali, come Melbourne e Maracaibo. La loro dedizione al teatro di Eduardo De Filippo ne fa una compagnia profondamente legata ai temi di umanità, speranza e introspezione che il drammaturgo napoletano ha saputo trasmettere.

Un messaggio di speranza

La scelta di riproporre Natale in casa Cupiello in questo Natale 2024 non è solo un tributo a un grande classico, ma anche un invito a riflettere sul valore del presepe come simbolo di pace, unità e raccoglimento in un mondo che spesso sembra dimenticarli. Il presepe, nella sua semplicità, diventa il fulcro della narrazione, un elemento di speranza che attraversa le difficoltà della vita e si offre come punto di riflessione per il pubblico.

La semplicità di Luca Cupiello

Luca, definito dal medico come un “grande bambino”, rappresenta l’incarnazione di un animo puro e incontaminato che, nonostante le avversità, cerca di vedere il buono nella vita e nelle persone. Il suo amore per il presepe non è solo un passatempo, ma una metafora della sua visione del mondo, fatta di innocenza e semplicità, caratteristiche che lo rendono un personaggio profondamente umano e straordinariamente attuale.

Perché vederla

Questa edizione di Natale in casa Cupiello è un’occasione per riscoprire un’opera che, con la sua alternanza di momenti esilaranti e drammatici, offre spunti di riflessione sempre attuali sul valore della famiglia, delle tradizioni e della vita stessa. Il ritorno sulle scene degli Amici del Teatro promette di regalare emozioni intense, grazie a una rappresentazione carica di passione e autenticità.

