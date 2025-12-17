Natale di solidarietà negli ospedali iblei: sorrisi e pet therapy per i bambini ricoverati

Il periodo natalizio si conferma, anche quest’anno, un momento privilegiato per la solidarietà e l’impegno civico. Anche sul territorio ibleo, il volontariato intensifica la propria attività per offrire vicinanza concreta a chi vive situazioni di fragilità.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa promossa dall’A.N.VV.F.V. GOS Modica 228, che nei giorni precedenti il Natale porterà un messaggio di gioia e umanità nei reparti di Pediatria degli ospedali di Ragusa e Modica.

Venerdì 19 dicembre e lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 10.30, i corridoi dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e dell’Ospedale “Maggiore” di Modica si trasformeranno in luoghi di festa grazie a una visita davvero speciale: Babbo Natale, affiancato dai cani della Squadra Cinofila dell’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco, incontrerà i piccoli pazienti ricoverati, regalando doni, carezze e sorrisi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alleggerire il peso dell’ospedalizzazione durante le festività, un periodo che per molti bambini e famiglie rappresenta una prova emotiva particolarmente difficile. Accanto alla consegna dei regali, un ruolo centrale è affidato alla Pet Therapy, riconosciuta per i suoi benefici nel ridurre stress, ansia e paura nei bambini, favorendo momenti di serenità e distrazione dalla routine clinica.

«Il Natale è un momento di vicinanza e speranza», dichiara Antonio Sabellini, rappresentante dell’A.N.VV.F.V. «La presenza dei nostri cinofili, insieme a Babbo Natale, vuole essere un piccolo ma sincero gesto per far sentire ai bambini e alle loro famiglie che la comunità non li lascia soli, nemmeno nei momenti più difficili».

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il contributo del tessuto produttivo locale. I doni distribuiti ai piccoli degenti sono stati infatti resi possibili grazie alla generosità di due realtà di eccellenza del territorio: due note pasticcerie di Modica e di Portopalo, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa offrendo prodotti e contributi, rendendo la giornata ancora più dolce e significativa.

La visita è stata pianificata in stretta collaborazione con le Direzioni Sanitarie delle strutture ospedaliere, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza, a tutela dei pazienti e del personale sanitario.

Ancora una volta, il volontariato dimostra come il Natale possa diventare occasione di impegno concreto, empatia e solidarietà, trasformando un gesto semplice in un’esperienza capace di lasciare un segno profondo. Un messaggio di umanità che, tra luci, sorrisi e scodinzolii, ricorda il vero significato delle festività: stare accanto a chi ha più bisogno.

