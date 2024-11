Natale, Ail lancia nuova campagna “Segui la Stella”

AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma rilancia dopo 18 anni la sua storica campagna Stelle di Natale, un simbolo di solidarietà e impegno sociale. L’iniziativa si svolgerà il 6, 7 e 8 dicembre in 4.800 piazze italiane, sostenuta da migliaia di volontari e 83 sezioni AIL sul territorio nazionale. Da 36 anni, questa manifestazione contribuisce a finanziare progetti di ricerca e assistenza, supportando pazienti ematologici e le loro famiglie e promuovendo i progressi nella cura dei tumori del sangue.

La nuova campagna: “Segui la Stella”

La campagna di comunicazione integrata, curata da Lateral, punta su un approccio intimo ed emozionale. Lo spot racconta la storia di una bambina determinata a regalare speranza, acquistando una Stella di Natale per un paziente che osserva dalla finestra di fronte. Il messaggio è potente: “Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano”. La regia è di William9, con musiche originali di Matteo Buzzanca e declinazioni fotografiche firmate da Carlo Furgeri Gilbert.

L’impegno di AIL

Da 55 anni, AIL è al fianco dei pazienti e della ricerca scientifica, con risultati significativi nell’avanzamento delle terapie per i tumori del sangue. Grazie ai Centri di Terapia e alle sezioni provinciali, l’associazione garantisce continuità assistenziale e terapie mirate, sempre più efficaci. L’obiettivo è rendere queste malattie sempre più curabili, investendo in maniera costante nella ricerca.

Come partecipare

Scegliendo una Stella di Natale AIL, chiunque può contribuire a sostenere la ricerca e offrire speranza ai pazienti. Per maggiori informazioni: ail.it.

Un piccolo gesto, come quello della protagonista dello spot, può fare una grande differenza, trasformando la solidarietà in una prospettiva di fiducia per un futuro libero dai tumori del sangue.

