Natale a Vittoria tra gusto e multiculturalità: protagonisti gli studenti dell’Alberghiero Marconi

Cena di Natale con un menu d’eccezione. All’insegna della convivilaità e della multiculturalità. È quello preparato dagli studenti dell’Istituto professionale alberghiero Marconi di Vittoria per un evento in programma questa sera.

Nel saloncino attiguo alla chiesa di Santa Maria Maddalena a vittoria si svolgerà una cena organizzata dal comune (assessorato ai Servizi sociali) per regalare ad alcune famiglie vittoriese, invitate dalla San Vincenzo de Paoli, un momento di serenità e convivialità.

Circa ottanta persone si ritroveranno per una tombolata nel saloncino della chiesa e si sposteranno poi nei locali dell’ex convento dei Cappuccini, dove sarà allestito un mega buffet curato dagli studenti dell’Alberghiero. Saranno con loro l’assessore Francesca Corbino, promotrice dell’iniziativa, alcuni amministratori e volontari della San Vincenzo de Paoli.

Per l’occasione gli studenti hanno preparato un vero e proprio menu gourmet: arrosto di scottona con salsa al limone e melanzana affumicata, una selezione di formaggi, schiacciata catanese con bietola, tuma e ciliegino, caponata alla siciliana, con mandorle e cioccolato modicano, torte salate vegetariane, cous cous di verdure grigliate, pane e panelle alla palermitana, focacce ragusane con pomodoro e formaggio, focacce ragusane con ricotta e prezzemolo, focacce ragusane alla cipolla e pomodori secchi, tortino ai porcini e patate, grissini cacio e pepe, pane alle olive e allo zafferano. Per chiudere ci sarà la torta Chantilly e per tutti caffè espresso. A tavola i commensali troveranno acqua naturale e frizzante e vino Cerasuolo Planeta.

Il menu è stato predisposto nelle diverse lingue per permettere a tutti di accedervi. Anche gli ingredienti utilizzate hanno tenuto conto delle diverse esigenze e abitudini culturali di una società multiculturale. Il motto della serata è: “Sinergia e inclusione”. “Abbiamo predisposto – spiega il dirigente scolastico Vito Popolano – un buffet con piatti tradizionali del territorio adattati alle caratteristiche di tutte i commensali, all’insegna di un menù multietnico e tradizionalista segno di rispetto e interculturalità delle istituzioni”.

