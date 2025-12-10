In una Sicilia che ancora fatica a raggiungere gli standard nazionali di qualità sanitaria, l’Ospedale Maggiore di Modica emerge come una delle sei strutture che nel 2025 hanno migliorato in modo sensibile le proprie performance, uscendo dall’elenco delle realtà segnalate per criticità. Lo conferma il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025 dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i […]
Natale a Gela: Deborah Iurato protagonista del concerto “Donne per la Pace”
10 Dic 2025 11:38
Domenica 21 dicembre 2025, il Teatro Eschilo di Gela ospiterà un evento musicale unico nel suo genere: il concerto “Donne per la Pace”, un viaggio emozionale tra i più grandi brani natalizi e inni internazionali alla vita, alla bellezza e alla fratellanza. L’ensemble pop-sinfonico tutto al femminile Women Orchestra, diretto da Alessandra Pipitone, accompagnerà la potente voce di Deborah Iurato – vincitrice di “Amici” 2014 e terza classificata a Sanremo 2016 – insieme alle voci calde del Coro PAS, regalando al pubblico una performance intensa e coinvolgente.
Il repertorio spazierà dai classici di Natale come Silent Night e Jingle Bell Rock, ai brani simbolo di pace e solidarietà come Imagine e Give Peace a Chance di John Lennon, Halleluja di Leonard Cohen e Heal the World di Michael Jackson. Canzoni come Do They Know It’s Christmas ricordano l’importanza di aiutare chi è in difficoltà, mentre momenti più gioiosi con Santa Claus is Coming to Town e Last Christmas infondono allegria e magia nel periodo natalizio.
“Donne per la Pace” non è solo un concerto, ma un’occasione di riflessione e condivisione: attraverso l’arte e la musica, il Natale diventa un simbolo di unità e impegno per un mondo migliore. La serata si chiuderà con Oh Happy Day, inno alla speranza e alla rinascita, lasciando nel cuore del pubblico un messaggio di pace e fratellanza.
L’evento fa parte del cartellone “Vivo il Teatro” del Teatro Eschilo di Gela, con la direzione artistica di Mario Incudine e la produzione dell’Associazione Spettacolo Cultura APS, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo FUS.
