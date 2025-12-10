Natale a Gela: Deborah Iurato protagonista del concerto “Donne per la Pace”

Domenica 21 dicembre 2025, il Teatro Eschilo di Gela ospiterà un evento musicale unico nel suo genere: il concerto “Donne per la Pace”, un viaggio emozionale tra i più grandi brani natalizi e inni internazionali alla vita, alla bellezza e alla fratellanza. L’ensemble pop-sinfonico tutto al femminile Women Orchestra, diretto da Alessandra Pipitone, accompagnerà la potente voce di Deborah Iurato – vincitrice di “Amici” 2014 e terza classificata a Sanremo 2016 – insieme alle voci calde del Coro PAS, regalando al pubblico una performance intensa e coinvolgente.

Il repertorio spazierà dai classici di Natale come Silent Night e Jingle Bell Rock, ai brani simbolo di pace e solidarietà come Imagine e Give Peace a Chance di John Lennon, Halleluja di Leonard Cohen e Heal the World di Michael Jackson. Canzoni come Do They Know It’s Christmas ricordano l’importanza di aiutare chi è in difficoltà, mentre momenti più gioiosi con Santa Claus is Coming to Town e Last Christmas infondono allegria e magia nel periodo natalizio.

“Donne per la Pace” non è solo un concerto, ma un’occasione di riflessione e condivisione: attraverso l’arte e la musica, il Natale diventa un simbolo di unità e impegno per un mondo migliore. La serata si chiuderà con Oh Happy Day, inno alla speranza e alla rinascita, lasciando nel cuore del pubblico un messaggio di pace e fratellanza.

L’evento fa parte del cartellone “Vivo il Teatro” del Teatro Eschilo di Gela, con la direzione artistica di Mario Incudine e la produzione dell’Associazione Spettacolo Cultura APS, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo FUS.

© Riproduzione riservata