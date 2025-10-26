Nasce tra Modica e Scicli il Parco Avventure “Il Mozzafiati Ibleo”: natura, inclusione e divertimento

Nel cuore delle campagne tra Modica e Scicli, prende vita un luogo pensato per offrire emozioni autentiche e un contatto diretto con la natura: il Parco dell’Avventura “Il Mozzafiati Ibleo”, un’oasi di relax e divertimento adatta a grandi e piccini.

Il nuovo parco, situato in Contrada Pirato – zona San Luca, è immerso tra alberi di frutta autoctona, grotte e sentieri naturali, e propone un’esperienza unica: dai percorsi sospesi sugli alberi alle aree gioco per bambini, fino a spazi progettati con particolare attenzione all’inclusione, pensati anche per ragazzi con disturbo dello spettro autistico, grazie a un approccio sensibile e rispettoso delle diverse esigenze.

Il progetto nasce dalla visione e dalla determinazione di due professionisti molto conosciuti e stimati, Francesco Vanella e Carmelo Muriana, da tempo impegnati nella valorizzazione del territorio e nella creazione di nuove opportunità di crescita per la comunità.

L’inaugurazione del parco è stata accolta con grande entusiasmo da cittadini e visitatori. Il taglio del nastro, avvenuto ieri mattina, ha rappresentato un momento di forte emozione, simbolo dell’impegno collettivo per restituire vita e valore a un’area un tempo dimenticata, oggi trasformata in un punto di riferimento per il turismo verde e la socialità.

Il Parco “Il Mozzafiati Ibleo” non è solo un luogo di svago, ma anche un progetto di sviluppo sostenibile, destinato a generare nuove opportunità di lavoro già dalla prossima primavera, quando sarà avviata la selezione di personale per la gestione delle attività.

L’apertura segna l’inizio di una nuova stagione per la valle iblea: un invito a vivere la natura in modo sano, inclusivo e condiviso.



