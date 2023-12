Mutui tasso variabile, Regione rimborsa 50% interessi per prima casa

La Regione Siciliana ha stanziato fondi significativi per sostenere le famiglie che hanno subito un aumento dei tassi di interesse su mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa. La regione rimborsa fino al 50% degli interessi.

La somma messa a disposizione è di 50 milioni di euro per fornire contributi a fondo perduto. Le famiglie aventi reddito Isee inferiore a 30.000 euro possono richiedere questa agevolazione.

È stato pubblicato un avviso sul sito web dell’Irfis che contiene tutte le informazioni necessarie per accedere ai fondi. Si tratta di un’agevolazione destinata ai cittadini italiani residenti in Sicilia che hanno sottoscritto o sono co-intestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima abitazione nell’Isola.

LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in modalità esclusivamente telematica tramite il portale dedicato all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it, utilizzando le credenziali Spid o la Carta nazionale dei servizi (Cns). La firma digitale del richiedente è necessaria per la sottoscrizione della domanda.

Le richieste possono essere presentate online dal 7 febbraio 2024 alle ore 10:00 fino al 29 febbraio 2024 alle ore 17:00. Il contributo sarà pari al 50% degli interessi regolarmente pagati nel biennio 2022-2023 e certificati dalla banca al momento della presentazione della domanda. Il rimborso massimo è di 1.500 euro per ciascuna delle due annualità. Nel caso di mutui cointestati, ciascun co-intestatario che soddisfi i requisiti può richiedere l’agevolazione per la quota di mutuo di sua pertinenza.