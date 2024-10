Musica, parole e tramonti in riva al mare. Gradissimo successo per la prima edizione di Marina Fest

Musica e parole, al tramonto in riva al mare. La Rotonda di Marina di Ragusa ha fatto da suggestiva cornice all’emozionante concerto “Notte di Stelle” di Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Il tributo unico alle musiche del grande Ennio Morricone ha concluso la prima edizione di Marina Fest, confermando l’altissimo livello delle proposte culturali della manifestazione, ma non solo. L’evento è stato organizzato dall’associazione Bee con il suo presidente Giuseppe Occhipinti e dall’associazione 356 gradi, con il contributo dell’Ars e della Fondazione Federico II di Palermo grazie all’interessamento dell’Onorevole Nello Dipasquale.

L’ampio successo di pubblico, ben oltre alle aspettative, è stata la marcia in più di una manifestazione che ha avuto il merito di unire insieme numerosissimi commercianti di Marina, nell’intento di promuovere il territorio in maniera sinergica. Obiettivo pienamente raggiunto, che non arresta la squadra di Marina Fest già all’opera per una nuova sfida.

“È stato veramente bello ed inaspettato vedere migliaia di persone che per due giorni hanno ‘invaso’ la nostra frazione in una grande festa. La prima edizione era una grande scommessa, decisamente vinta. Un segnale forte che la gente risponde con entusiasmo quando trova eventi di qualità”, dichiara Ciccio Barone, coordinatore dello staff organizzativo.

“Il grande successo di questa manifestazione va dato soprattutto allo spirito di squadra, perché è la prima volta che ben 63 commercianti della frazione marinara si mettono insieme per organizzare un evento così importante. Questa unione è stata una delle carte vincenti, unita alla qualità degli spettacoli ed alle location che il nostro territorio offre in tutte le stagioni. Mi preme ringraziare padre Riccardo perché ci ha messo a disposizione la chiesa di Marina, scenografia unica alla performance di Daniele Ricca. Ed ancora, i vicoli del centro hanno ospitato la compagnia teatrale di Germano Martorana. In piazza Duca degli Abruzzi il concerto degli A90 ha fatto divertire i tantissimi spettatori, tra turisti e ragusani. Solo applausi per le esibizioni di Tano Calì, un performer di alto livello, e per Katia Trovato, organizzatrice della sfilata alla Rotonda. Molto partecipati gli incontri con Buggea, che ha curato l’animazione per i bambini, e il professor Pippo Gurrieri, grazie al quale abbiamo ripercorso le storie e leggende della Torre di Mazzarelli. Infine, l’ovazione per il concerto di Ensemble Symphony Orchestra, con 36 elementi sul palco in riva al mare. Uno spettacolo di altissimo rilievo, realizzato con il contributo dell’Ars e della Fondazione Federico II di Palermo grazie all’interessamento dell’Onorevole Nello Dipasquale. Senza di lui non saremmo riusciti a realizzare l’evento”.

“Doveroso infine ringraziare tutti i componenti dell’organizzazione, le forze dell’ordine e gli sponsor. Un apporto fondamentale considerando che l’intera manifestazione ha avuto un contributo di 5mila euro dall’Ars”. “Marina Fest, già alla prima edizione, è diventata un simbolo per Marina di Ragusa. Non ci fermeremo qua”, conclude Barone.

