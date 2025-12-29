Musica, emozioni e Giovanni Caccamo per il compleanno del Maestro Moncada

Ad organizzare l’evento l’associazione musicale “Arturo Toscanini” di Ispica. Alle 20.30 del prossimo 2 gennaio nella basilica della Santissima Annunziata il concerto “Insieme. La musica vive per sempre” organizzato per il 54° compleanno del Maestro Giovanni Moncada. Dirige il Maestro Marco Garro e presenta Rosanna Russo. Attesa l’esibizione del coro del catechismo della parrocchia SS. Annunziata e del cantautore Giovanni Caccamo. “Sarà una serata speciale in cui sarò presente anche io con alcuni brani – commenta così l’evento Giovanni Caccamo – una serata speciale fra parole, musica ed emozioni per celebrare il Maestro Moncada ed il nuovo anno, il 2026”.

