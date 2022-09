Musica: ancora tanti appuntamenti per Melodica27 a Ragusa

RAGUSA – Continua con un ricco calendario di appuntamenti la 27esima edizione di “Melodica”, la stagione concertistica internazionale promossa dall'associazione omonima e che a Ragusa, da oltre 25 anni, propone eventi musicali di altissimo livello. Le romantiche e raffinate melodie che da maggio allietano gli amanti della musica classica, continueranno fino a dicembre ad essere al fianco per un viaggio appassionante, dolci compagne di serate in cui protagonista è “la musica dell'anima”, che emoziona e fa vibrare ogni corda. “La musica dell'anima” è il claim che accompagna la stagione concertistica, una musica dolce ed elegante, ma anche potente e frizzante, importanti note che parlano il linguaggio della bellezza e che risuonano nell'auditorium della camera di Commercio di Ragusa, nel centro della città, in Piazza Libertà. Ancora tanti gli eventi della rassegna in programma, con ospiti internazionali e musiche affascinanti.





Sabato 1 ottobre sarà in scena “Da La Primavera alla Suite Spagnola”, con Ma Victoria Fernandez al violino e Anna Ferrer al pianoforte, un'intensa serata che avvolgerà il pubblico attraverso un crescendo di emozioni. Lunedì 10 ottobre, con lo spettacolo dal titolo “Un mondo di danze”, sarà sul palco il duo pianistico composto da Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, con un'esecuzione in cui sembrerà proprio di vedere danzare le splendide note del pianoforte. Si proseguirà domenica 23 ottobre con due fantastici artisti tedeschi, Christoph von Weitzel al baritono e Ulrich Pakusch al pianoforte, per una coinvolgente serata dal titolo “Lieder… Canzoni romantiche e popolari”. Rosario Gioeni e la sua marimba, particolare strumento a percussione, saranno protagonisti della serata di sabato 12 novembre dal titolo “Ritmo”.