Motyka Modica, grinta e coraggio a Genova: un podio e tanta esperienza

Una giornata in chiaroscuro per le ginnaste della Motyka Modica, impegnate ieri a Genova nel Campionato Nazionale di Ginnastica Aerobica Silver Eccellenza, Aerostart e Aerostep. In terra ligure, le atlete modicane hanno affrontato una competizione di alto livello tecnico, ma la tensione e qualche errore di troppo hanno condizionato le prestazioni, compromettendo piazzamenti migliori in classifica.

Nella categoria Allieve del campionato Aerostart, il trio composto da Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino ha chiuso al nono posto, mentre nella Junior A Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio hanno ottenuto la quindicesima posizione.

Meglio le cose nel campionato Aerostep, dove nella categoria Junior A la squadra formata da Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio ha conquistato un ottimo terzo posto, salendo così sul podio.

Nel campionato Silver Eccellenza, invece, si sono registrate alcune difficoltà. Nella categoria Junior A individuale, Emily Modica e Sofia Frasca hanno chiuso rispettivamente al ventunesimo e ventottesimo posto, mentre nel Trio Junior A lo stesso duo, insieme ad Asia Frasca, si è classificato nono. Decima posizione, infine, per il Gruppo Junior A composto da Sophie Barone, Asia Frasca, Sofia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica.

A sfiorare il podio è stata Sophie Barone, che nella categoria Allieve del Gran Premio d’Estate Silver Eccellenze ha centrato un quarto posto, seguita da Alessia Ciniglio, settima nella Junior A.

“Una giornata difficile, ma utile per crescere”

“Le nostre ginnaste hanno sentito fin troppo il peso di una competizione nazionale – dichiarano dalla società Motyka Modica – e la tensione ha portato a errori che non rispecchiano il loro vero valore. Potevamo fare meglio, le qualità ci sono, ma giornate storte possono capitare”.

Nonostante qualche delusione, dalla società si guarda avanti con fiducia: “Abbiamo affrontato una competizione di alto profilo, confrontandoci con realtà tecnicamente molto preparate. Questo ci servirà per crescere. Faremo tesoro degli errori commessi e da domani saremo già in palestra, più motivate che mai, per preparare i prossimi impegni con la serietà di sempre”.

La partecipazione al Campionato Nazionale rappresenta comunque un importante traguardo per il team modicano, che torna in Sicilia con un podio conquistato e una valigia piena di esperienza. La strada è tracciata: ora serve solo determinazione per continuare a crescere.

