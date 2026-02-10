Mostra su Rosario Livatino al Tribunale di Ragusa: memoria, giustizia e fede nel segno del “giudice ragazzino”

Dal 14 al 20 febbraio 2026 il Tribunale di Ragusa ospiterà la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ragusa e dalla Diocesi di Ragusa, punta a trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità, della responsabilità civile e della fede che hanno caratterizzato la vita del giudice agrigentino.

L’inaugurazione, in programma sabato 14 febbraio, si articolerà in due momenti. Alle 9.00, nella Sala AVIS, si terrà la conferenza di presentazione con autorità civili, religiose e militari. Ad aprire i lavori sarà il curatore della mostra Salvatore Taormina, che illustrerà contenuti e obiettivi dell’esposizione.

Interverranno Enrico Giordano per il Centro Socioculturale Ibleo Mons. Francesco Ventorino, il presidente di Avis Ragusa Attilio Gregna e il past president Paolo Roccuzzo. Porteranno i saluti istituzionali il vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, il sindaco Peppe Cassì, la presidente dell’Ordine degli Avvocati Emanuela Tumino, il presidente del Tribunale Francesco Paolo Pitarresi e il procuratore della Repubblica Francesco Pulejo.

Alle 11.00, nei locali del Tribunale, si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra, seguita da una visita guidata condotta dallo stesso Taormina.

Il percorso espositivo è strutturato in quattro sezioni e comprende 35 pannelli con testi, immagini e contributi audio-video che raccontano la formazione personale e professionale di Livatino, il contesto storico in cui operò, il martirio per mano mafiosa e la successiva beatificazione, fino all’eredità morale lasciata alla società contemporanea.

La rassegna si concluderà venerdì 20 febbraio alle ore 15.00 con il convegno “Oltre la toga: il rigore della norma e l’umanità del giudizio”, in programma nell’Aula Firrincieli del Tribunale di Ragusa. L’incontro sarà moderato dall’avv. Emanuela Tumino e vedrà gli interventi del vescovo mons. La Placa, del dott. Fabio D’Anna e dell’avv. Giuseppe Di Stefano. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con il riconoscimento di tre crediti formativi in materia deontologica.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 14 al 20 febbraio, dalle 9.30 alle 19.00 (esclusa la domenica). Sono inoltre previste visite guidate su prenotazione, contattando i numeri 391 395 5080 e 347 345 7227.

