Morto in una stanza d’albergo nell’agrigentino: Comiso piange il commercialista Francesco Terranova

È morto questa mattina il commercialista Francesco Terranova, di Comiso. Terranova è stato trovato senza vita questa mattina in un albergo della zona di Agrigento, dove si era recato per espletare il suo incarico di revisore dei conti in uno dei comuni dell’agrigentino.

Terranova, commercialista molto noto in città e in provincia di Ragusa, aveva svolto l’incarico di revisore dei conti in vari comuni siciliani e, in passato, anche a Comiso. Era conosciuto anche nell’ambiente politico: era vicino alle posizioni della destra, anche se non aveva formalmente alcuna tessera.

La notizia della sua morte è arrivata a Comiso poco dopo mezzogiorno. La salma si trova ancora ad Agrigento in attesa degli accertamenti medico legali e delle disposizioni del magistrato.

