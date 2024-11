Morire a 22 anni dopo aver deciso intervento al naso. Si piange per la giovane Margaret

Un dramma inspiegabile ha sconvolto la vita di Margaret Spada, 22 anni, originaria di Lentini. La giovane, partita serena dalla sua città per sottoporsi a un intervento al naso in un centro medico estetico della Capitale, è deceduta poco dopo la somministrazione dell’anestesia locale, prima che l’operazione avesse inizio. Nonostante il rapido trasferimento in ospedale e i tentativi disperati di rianimazione, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Le indagini e i sequestri

I carabinieri del NAS di Roma sono intervenuti sequestrando la documentazione medica e i farmaci utilizzati per l’anestesia. Le indagini sono attualmente in corso per accertare eventuali violazioni dei protocolli sanitari e per verificare se l’anestesia sia stata somministrata da un professionista abilitato. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha disposto un’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore, insieme a un esame approfondito delle cartelle cliniche.

Il dolore di una comunità

A Lentini la notizia ha scosso profondamente la comunità. Margaret era molto conosciuta e amata, e sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la giovane e di vicinanza alla sua famiglia. In particolare, molti hanno voluto esprimere solidarietà a Giuseppe Spada, il padre di Margaret, ex consigliere comunale e dirigente della società sportiva Leonzio 1909.

La disperazione della famiglia

La famiglia Spada, profondamente scossa e ancora incredula, si trova ora a Roma e ha deciso di sporgere denuncia. Attraverso il loro avvocato Alessandro Vinci, i familiari hanno chiesto che sia fatta giustizia. “La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo – ha dichiarato l’avvocato Vinci –. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane”. fonte blogsicilia.it

