Montalbano non finisce mai: a Punta Secca apre la Casa del Commissario

La serie è ormai conclusa da tempo, ma il Commissario Montalbano continua a dimostrare un’eterna vitalità televisiva. Nelle ultime settimane le repliche in onda in prima serata fanno ancora registrare alti ascolti, confermando che il fascino della Vigàta di Camilleri — fatta di mare, vicoli barocchi e personaggi intramontabili — non accenna a svanire.

Contemporaneamente, anche la provincia di Ragusa continua a beneficiarne. Modica, Scicli, Ragusa Ibla, Donnalucata e Punta Secca restano mete ricercate: il pubblico televisivo non si accontenta di guardare Montalbano sullo schermo, ma vuole vedere con i propri occhi la terrazza, il porticciolo, i lungomari e le piazze diventati iconici grazie alla fiction.

Si tratta di un fenomeno raro per una serie italiana: un “turismo da fiction” che non solo non è svanito, ma si è trasformato in una presenza stabile. Ed in questo contesto arriva un evento destinato ad attirare numerosi curiosi e fan: la Casa di Montalbano a Punta Secca aprirà eccezionalmente le porte dal 6 all’8 dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata.

Tre giorni per visitare uno dei luoghi più amati e più fotografati del territorio ibleo. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione GLOCAL e da Punta Secca Live, che già in passato hanno curato aperture speciali registrando un numero ricco di ingressi.

L’interno della casa, normalmente privato, riapre così al pubblico offrendo un’esperienza immersiva nella quotidianità del celebre commissario: la sala da pranzo dove Montalbano mangiava pesce fresco guardando il mare, la scenografica terrazza affacciata sulla spiaggia, le stanze che hanno ospitato alcune delle scene più amate della serie.

E se la serie è finita, la storia del suo territorio continua. Tra repliche seguitissime, aperture straordinarie e flussi turistici costanti, Montalbano resta uno dei migliori ambasciatori della Sicilia sud-orientale.

La casa aprirà i battenti ai visitatori dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

