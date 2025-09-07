Montalbano invade Ragusa: cinema all’aperto e puntate in replica su Rai1

Il Cinematografo Viaggiante è tornato con una rassegna all’aperto imperdibile: quattro serate dedicate al Commissario Montalbano, in occasione del centenario di Andrea Camilleri. Ma non è tutto: da martedì 9 settembre, la Rai ripropone tutta la serie su Rai 1 e ha reso disponibili gli episodi anche su RaiPlay — un’occasione perfetta per un tuffo completo nel mondo di Vigàta.

Cinema sotto le stelle a Ragusa

La nuova edizione del Cinematografo Viaggiante, ormai tappa fissa nel cuore del centro storico, ha debuttato lo scorso 4 settembre al Giardino Ibleo con Il senso del tatto. Il calendario prosegue con:

11 settembre – Piazza Matteotti: Gli arancini di Montalbano

– Piazza Matteotti: Gli arancini di Montalbano 18 settembre – Santa Maria delle Scale: Il cane di terracotta

– Santa Maria delle Scale: Il cane di terracotta 26 settembre – Giardino Ibleo: La forma dell’acqua

Ogni serata inizia alle 21:00, con ingresso gratuito, portando lo schermo tra i monumenti e le piazze più evocative della città, e trasformando Ragusa in una sorta di teatro en plein air della Sicilia più letteraria e televisiva.

«Abbiamo voluto sostenere e accogliere nuovamente questo progetto – dichiara Giovanni Gurrieri, Assessore al Centro storico – perché unisce cultura, identità e valorizzazione del territorio. Il Cinematografo Viaggiante è una proposta che dialoga con l’anima del centro storico, portando cittadini e visitatori a riscoprire angoli straordinari della nostra città attraverso il linguaggio del cinema».

Un pensiero condiviso anche da Antonio Carnemolla, ideatore del format: «Con questo nuovo ciclo di proiezioni vogliamo rendere omaggio a un autore che ha saputo raccontare la Sicilia con intelligenza, ironia e umanità. Portare Montalbano tra le strade e le piazze di Ragusa, là dove quelle storie sono nate e sono state girate, è un modo per far rivivere quel patrimonio culturale a cielo aperto, in forma partecipata e popolare».

Montalbano protagonista anche in TV e streaming

A poche ore dal ritorno del cinema sotto le stelle, la Rai ha deciso di rilanciare la passione per il Commissario nella versione televisiva: dal 9 settembre, ogni martedì su Rai 1, va in onda l’intera serie. Inoltre, gli episodi sono già disponibili on-demand su RaiPlay, così da poterli rivedere o recuperare in qualunque momento.

La combinazione riscoperta della serie attraverso il grande schermo cittadino e sui piccoli schermi domestici crea un ponte culturale importante: la Sicilia delle storie e la Sicilia dei luoghi si incontrano tra piazze reali e schermi virtuali.

