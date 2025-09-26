Modica, vincita da 30mila euro al 10eLotto: la fortuna bacia la Sicilia

Il 10eLotto torna a sorridere alla Sicilia e, in particolare, a Modica, in provincia di Ragusa. Nell’estrazione di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, è stata registrata una vincita da 30mila euro, grazie a un fortunato 8 Oro centrato lungo la Strada Statale 115.

Un colpo di fortuna che regala entusiasmo e curiosità nella comunità modicana, dove il gioco del Lotto e del 10eLotto continua a riscuotere grande popolarità.

Non si tratta di un episodio isolato: l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, confermando ancora una volta quanto il gioco sia diffuso e apprezzato. Dall’inizio dell’anno, la cifra complessiva dei premi distribuiti ha già superato i 2,89 miliardi di euro.

Il gioco può creare dipendenza patologica.

