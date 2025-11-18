Modica, sopralluogo del sindaco nel quartiere San Paolo: ascolto, sicurezza e riqualificazione

Nuovo sopralluogo dell’amministrazione comunale nei quartieri della città. In questi giorni, il sindaco Maria Monisteri ha raggiunto il quartiere San Paolo, accompagnata dagli assessori Samuele Cannizzaro e Piero Armenia, e dalla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, per incontrare residenti e operatori della zona.

L’incontro rientra in un percorso di presenza costante sul territorio, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze dei cittadini e definire interventi concreti per migliorare la qualità della vita nei quartieri storici.

“Continuiamo ad andare nei quartieri della città – ha scritto il sindaco in un suo post – e lo scorso fine settimana abbiamo incontrato i residenti del quartiere San Paolo per discutere dei problemi e spiegare come la nostra amministrazione può intervenire in un quartiere antico, bello e caratteristico della nostra città”.

Il confronto, che si è svolto in un clima costruttivo, ha permesso di approfondire temi centrali: sicurezza, pulizia, manutenzione, gestione degli spazi pubblici e vivibilità quotidiana, sia nella parte più visibile del quartiere, come piazza Matteotti, sia nei vicoli e nelle scalinate che rappresentano alcuni dei luoghi più affascinanti del centro storico.

Al sopralluogo erano presenti anche il comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, coinvolti nel dialogo con i cittadini per affrontare le criticità segnalate e definire un’azione coordinata sul territorio.

Il quartiere San Paolo, come altri settori del centro storico, è oggetto di crescente attenzione anche in relazione alla tutela della sicurezza, tema che negli ultimi mesi è stato al centro di diversi incontri istituzionali.

Tra i punti emersi, anche la trasformazione in atto nel quartiere: “San Paolo si sta popolando di case vacanza e B&B – ha sottolineato Monisteri – e abbiamo visto con piacere come chi ci vive si prenda cura di questa zona e la preservi, dimostrando amore per Modica”.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, molti residenti si impegnano direttamente nel mantenimento del decoro, contribuendo alla valorizzazione del quartiere e alla sua crescente attrattività turistica.

Il sindaco ha ribadito l’impegno della giunta nell’accompagnare i cittadini e sostenere i processi di riqualificazione: “Continueremo a dare supporto, a fare tutto ciò che possiamo – e anche oltre – per sostenerli e intervenire dove necessario”.

