Modica sicura: la Polizia in moto anche nei vicoli più stretti. Identificate 450 persone

“Saranno costantemente monitorate”. E’ questa l’affermazione più importante fatta oggi dal sindaco di Modica Maria Monisteri parlando dell’allarme sicurezza in città e dei controlli eseguiti nelle ultime ore in diverse zone della città, questa volta riferendosi in particolare al lavoro della Polizia.

“La serenità della nostra Città è garantita dal costante lavoro delle forze dell’ordine che sottolineo e apprezzo. La Polizia, con cui lavoriamo in modo costante e condiviso, ha intensificato i controlli nel centro storico, coordinati dal Dirigente del Commissariato dottor Lorenzo Cariola, assieme alle altre forze di polizia -come deciso nel Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza- con pattuglie delle Volanti e di PG, Polizia Stradale e Polizia Locale Modica” dichiara il primo cittadino di Modica.

Dopo quelle di due giorni fa che hanno viste impegnate pattuglie di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, operazioni preventive sono state estese in tutta la città. Sono state identificate 450 persone, controllati 200 veicoli, 42 ciclomotori ed elevate 35 sanzioni.

Corso Umberto, via Vittorio Veneto, viale Medaglie d’oro, via Grimaldi, via Castello, via Marchesa Tedeschi, il Pizzo Belvedere e Modica Alta ma anche il quartiere Sacro Cuore le principali aree di azione già battute dalla Polizia, che saranno, si assicura, continuamente monitorate.

© Riproduzione riservata