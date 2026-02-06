L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Modica, serata di musica classica con Matteo Bortolazzi e il giovane Enrico Guccione
06 Feb 2026 08:51
Concerto nella sede di Palazzo Grimaldi a Modica, inizio alle 18, nell’ambito della XXII° Stagione concertistica 2026 promossa dalla sezione di Ragusa di Agimus. Ad esibirsi in concerto sarà Matteo Bortolazzi al pianoforte con “Armonie al pianoforte”. In apertura attesa l’esibizione del giovanissimo pianista Enrico Guccione. Matteo Bortolozzi ha debuttato nel suo primo concerto solista nel 2017 per la “Festa della Musica Attiva” a Villa Contarini di Limena; da allora si esibisce come solista ed in cocerti di musica da camera nell’ambito di diverse rassegne musicali.
