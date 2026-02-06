Home / Eventi

Modica, serata di musica classica con Matteo Bortolazzi e il giovane Enrico Guccione

06 Feb 2026 08:51

Concerto nella sede di Palazzo Grimaldi a Modica, inizio alle 18, nell’ambito della XXII° Stagione concertistica 2026 promossa dalla sezione di Ragusa di Agimus. Ad esibirsi in concerto sarà Matteo Bortolazzi al pianoforte con “Armonie al pianoforte”. In apertura attesa l’esibizione del giovanissimo pianista Enrico Guccione. Matteo Bortolozzi ha debuttato nel suo primo concerto solista nel 2017 per la “Festa della Musica Attiva” a Villa Contarini di Limena; da allora si esibisce come solista ed in cocerti di musica da camera nell’ambito di diverse rassegne musicali.

