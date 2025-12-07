L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Modica, salva una giovane in difficoltà sul ponte Guerrieri: l’intervento coraggioso di un autista dell’AST
07 Dic 2025 12:22
Un gesto tempestivo e di grande umanità ha evitato una tragedia sul ponte Guerrieri, a Modica.
Protagonista dell’intervento è Marcellino Filizzola, autista dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti) e originario di Scicli. Ieri pomeriggio, durante il suo percorso di lavoro, Filizzola ha notato una giovane in evidente difficoltà sul ponte. Senza esitazione, ha fermato il mezzo e si è avvicinato alla ragazza, intuendo la gravità della situazione.
Con calma e tatto, è riuscito a parlarle e a fermarla prima che compisse un gesto estremo. Grazie al suo intervento immediato, la giovane è stata messa in sicurezza e affidata alle cure dei sanitari, scongiurando quella che avrebbe potuto essere una tragedia.
L’azione di Filizzola è stata salutata come un esempio di altruismo e responsabilità civica, ricordando quanto sia importante prestare attenzione a chi ci circonda e offrire supporto in momenti di fragilità.
Un episodio che mette in luce il valore delle persone comuni: a volte, anche un piccolo gesto tempestivo può salvare una vita.
