Modica, ritrovato nella notte l’uomo scomparso: Roberto Di Rosa sta bene. Accertamenti in corso

MODICA – È stato ritrovato nella notte Roberto Di Rosa, l’uomo di 50 anni di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi a Modica. L’allarme era scattato dopo che di lui si erano perse le tracce dalla notte tra il 29 e il 30 dicembre, quando era stato visto l’ultima volta intorno alla mezzanotte.

La denuncia di scomparsa, presentata ai Carabinieri, aveva fatto scattare immediatamente le ricerche e l’allerta sul territorio, estese anche ai comuni limitrofi della provincia di Ragusa. Le segnalazioni diffuse nelle scorse ore riportavano le principali caratteristiche dell’uomo – corporatura media, capelli corti brizzolati, alcune cicatrici visibili – nel tentativo di agevolarne il rintraccio.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso della notte. Le condizioni di salute dell’uomo sono buone, elemento che ha portato sollievo ai familiari e a quanti avevano seguito con apprensione l’evolversi della vicenda.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’allontanamento e al successivo ritrovamento. Si tratta, secondo quanto trapela, di una vicenda maturata in un contesto delicato, ora al vaglio dei Carabinieri, che stanno completando gli accertamenti previsti dalla procedura.

Nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero fornire ulteriori elementi ufficiali per chiarire quanto accaduto. Resta intanto l’esito positivo di una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi.

