Modica: ripristinato in tempi record il parcheggio per disabili davanti alla cooperativa Portogallo

È stato ripristinato, in tempi record, il parcheggio per disabili davanti alla sede della cooperativa sociale Alberto Portogallo di via Risorgimento a Modica, restituendo ai ragazzi con disabilità un accesso più semplice e sicuro alla struttura che ogni giorno li accoglie per attività educative, lavorative e sociali.

Il posto auto riservato, già presente originariamente, era stato rimosso durante alcune recenti modifiche alla viabilità, creando inevitabili difficoltà all’ingresso dei mezzi che accompagnano gli utenti. Una situazione che la cooperativa aveva segnalato con spirito costruttivo.

Ieri sulle colonne del nostro giornale avevamo pubblicato le preoccupazioni della cooperativa e delle famiglie, oggi gli uffici comunali competenti hanno provveduto al ripristino della segnaletica e del parcheggio riservato, mettendosi a disposizione per assicurare una soluzione tempestiva.

Una risposta pronta e collaborativa alle necessità espresse dal Presidente della Cooperativa, Paolo Modica, che ha permesso di chiudere la vicenda in tempi molto brevi e con soddisfazione da parte di tutti.

Il ritorno del parcheggio dedicato rappresenta un aiuto concreto per gli utenti con disabilità della cooperativa Portogallo, che ora possono raggiungere la sede con maggiore facilità e senza rischi legati alla distanza o all’attraversamento stradale.

L’episodio si conclude positivamente: la cooperativa ha visto accolta una richiesta importante per i suoi utenti e l’amministrazione è intervenuta prontamente.

Una piccola soddisfazione anche per il nostro giornale, se il racconto pubblico del problema è servito ad accelerare i tempi e a riportare l’attenzione su un’esigenza reale.

L’auspicio è che lo stesso spirito di collaborazione continui a guidare le scelte per una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

