Modica punta sulla sostenibilità e sulla transizione econologica

Il Comune di Modica ha recentemente ospitato un incontro significativo incentrato sulle politiche ecologiche e sulla sostenibilità, con la partecipazione del professore Corrado Monaca, nominato Esperto per la Transizione ecologica dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, ha aperto l’incontro assieme al Sindaco Maria Monisteri e al Consulente per le Politiche ambientali, Dario Modica, presso Palazzo San Domenico.

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di discutere le strategie necessarie per confermare la Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso per le località costiere che rispettano elevati standard di qualità ambientale. “Stamattina, assieme al Sindaco Maria Monisteri e al Consulente per le Politiche ambientali del nostro comune, Dario Modica, abbiamo incontrato il professore Corrado Monaca… Oggetto dell’incontro, sono stati i temi propedeutici alla conferma della Bandiera Blu”, ha dichiarato Cannizzaro. Questo incontro segna l’inizio di un percorso collaborativo volto a rafforzare le iniziative ecologiche nella città.

Uno dei punti chiave emersi è stata la necessità di convocare un tavolo tecnico per rilanciare il progetto EcoSchool, già avviato in precedenza. Cannizzaro ha sottolineato che il vertice è solo il primo passo di una serie di azioni che saranno sviluppate insieme all’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello. “Abbiamo anche parlato dei progetti FEE Italia, carpendo spunti interessanti per azioni che vogliamo portare avanti nel nostro progetto di transizione ecologica”, ha aggiunto l’assessore, evidenziando l’importanza di coinvolgere attivamente la comunità modicana in questo processo.

L’incontro con il professor Monaca rappresenta dunque un passo fondamentale per il Comune di Modica nella sua missione di promuovere la sostenibilità e migliorare la qualità ambientale, mirando a un futuro più verde e responsabile per la città. Con l’intento di implementare efficacemente le politiche ecologiche, il Comune si prepara ad affrontare le sfide future, coinvolgendo la comunità e le istituzioni in un dialogo costruttivo e inclusivo.

