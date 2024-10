Modica: proclamato lo sciopero degli operatori ecologici della IGM

E’ stato proclamato lo sciopero degli operatori dell’IGM di Modica. Lo sciopero riguarderà tutti i lavoratori il cui turno di lavoro inizia nelle giornate di venerdì 18 ottobre 2024 e sabato 19 ottobre 2024, nel rispetto delle norme vigenti (Legge 146/90 e s.m.i.) e dell’accordo di settore del 1° marzo 2001. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili. Lo sciopero è stato annunciato dall FIADEL.

Una situazione insostebile

Da tempo, i lavoratori sono in uno stato di agitazione causato dai cronici ritardi nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti. Per quanto riguarda il mese di agosto, ad esempio, è stato versato solo un acconto del 50 ma il saldo non è stato ancora effettuato e i ritardi riguardano anche i mesi arretrati fino ad arrivare a settembre 2023. Una situazione insostenibile per le famiglie che non hanno più una stabilità economica.

Motivazioni

Nonostante l’impegno del Sindaco di Modica durante la riunione del 16 settembre 2024, in cui si era stabilito di saldare gli arretrati del mese di agosto entro il 2 ottobre, tale accordo non è stato rispettato.

Il 15 ottobre 2024 maturerà anche lo stipendio di settembre 2024, e se entro tale data non verranno pagati tutti gli arretrati come previsto dal CCNL-FISE ASSOAMBIENTE, si procederà con lo sciopero.

